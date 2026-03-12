Suceava. Persoană rănită după un accident dintre două autoturisme

O persoană a fost rănită, joi, 12 martie, într-un accident produs pe raza comunei Moara, județul Suceava, în urma unei coliziuni între două autoturisme.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la locul incidentului au intervenit pompierii militari, care au mobilizat o autospecială dotată cu accesorii pentru descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj TIM.

În accident au fost implicate trei persoane adulte, conștiente și cooperante în momentul sosirii echipajelor de intervenție.

După evaluarea medicală realizată de paramedici și de echipajul de terapie intensivă mobilă, una dintre persoane a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare și pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Foto: ISU Suceava