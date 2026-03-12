ACTUALITATESUCEAVA

Suceava. Persoană rănită după un accident dintre două autoturisme

de Popa Denisa

O persoană a fost rănită, joi, 12 martie, într-un accident produs pe raza comunei Moara, județul Suceava, în urma unei coliziuni între două autoturisme.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la locul incidentului au intervenit pompierii militari, care au mobilizat o autospecială dotată cu accesorii pentru descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj TIM.

În accident au fost implicate trei persoane adulte, conștiente și cooperante în momentul sosirii echipajelor de intervenție.

După evaluarea medicală realizată de paramedici și de echipajul de terapie intensivă mobilă, una dintre persoane a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare și pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Suceava. Persoană rănită după un accident dintre două autoturisme Suceava. Persoană rănită după un accident dintre două autoturisme Suceava. Persoană rănită după un accident dintre două autoturisme

Foto: ISU Suceava

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Polițist de frontieră judecat pentru traficarea influenței
Articolul următor
Iași. Înșelăciune de 128.000 de euro cu bancnote măsluite

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Neamț: Tânără bătută crunt în urma unui conflict pornit din gelozie

Un mesaj primit pe e-mailul redacției, însoțit de mai...
ACTUALITATE

Tânăr rănit într-un accident în Dumbrava Roșie

Un tânăr în vârstă de 19 ani a ajuns...
ECONOMIE

ANAF anunță controale țintite pe domenii de activitate și verificări simultane la firme și persoane fizice

ANAF își propune să transparentizeze activitatea de control și...
ACTUALITATE

Elicopter SMURD pe stadionul „Cetatea” din Târgu Neamț. Se asigură măsuri PSI pentru transportul unui pacient la Iași

Un elicopter SMURD va ateriza pe stadionul „Cetatea” din...
ADMINISTRAȚIE

Piatra-Neamț. Primăria preia 8.000 mp din albia Bistriței pentru construirea noului pod de la Căprioara

În ședința extraordinară de îndată de joi, 12 martie,...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale