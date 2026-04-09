Suceava. Percheziții la Berchișești într-un dosar de ucidere intenționată a animalelor

Două percheziții au avut loc joi, 9 aprilie, în localitatea Berchișești, județul Suceava, într-un dosar penal care vizează uciderea cu intenție a animalelor, fără drept.

Acțiunile au fost desfășurate de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu cei din cadrul Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Suceava. La operațiuni au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, dar și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava. Întreaga activitate a fost coordonată de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Perchezițiile au avut loc la un adăpost de animale și la o locuință privată, fiind parte dintr-o anchetă care urmărește completarea probelor.

Potrivit IPJ Suceava: „Activitățile sunt desfășurate pentru completarea materialului probator in cadrul unui dosar penal vizând fapte de uciderea animalelor cu intenție fără drept, infracțiune prevăzută de Legea nr. 205/2004. Facem precizarea că la acest moment sunt cercetate posibile infracțiuni in rem . Totodata, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.

