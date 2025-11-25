Suceava: Percheziții într-un dosar privind acte de identitate cu domiciliu fictiv

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează 17 percheziții domiciliare la sediile unor instituții publice și la locuințele unor persoane fizice din județul Suceava. Activitățile din 25 noiembrie au loc într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de fals informatic, comis de către funcționari publici de pe raza județului Suceava, uz de fals și complicitate la fals informatic, reținute în sarcina beneficiarilor documentelor de identitate.

„Ancheta vizează destructurarea unei rețele care, prin intermediul unor funcționari din cadrul unui serviciu de evidență a populației și al unei primării, a obținut documente de identitate românești neconforme cu realitatea, în ceea ce privește domiciliul, dar și cu privire la dobândirea cetățeniei române pentru persoane născute în Federația Rusă, Ucraina, Republica Moldova și alte țări din fostul URSS. Datele nereale se referă la certificate de cetățenie falsificate și la domiciliul persoanei, care este fictiv, deoarece beneficiarul nu a locuit niciodată la adresa respectivă, totul cu scopul obținerii, de către beneficiar, a unui act de identitate care face dovada identității, a cetățeniei române și, după caz, a domiciliului sau a reședinței în România”, anunță Parchetul General.

Beneficiarii au obținut cărți de identitate cu stabilirea domiciliului în imobile aparținând unor cetățeni români care nu erau titularii spațiului respectiv (clădiri improprii sau dezafectate) sau fără acordul proprietarilor, prin întocmirea în fals a declarațiilor de luare în spațiu și, implicit, fără prezența acestora în fața funcționarului de la Serviciul de Evidență a Persoanelor.

Față de un număr de 18 beneficiari s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, întrucât au obținut cărți de identitate și pașapoarte pe baza unor certificate de cetățenie falsificate anterior.

„Precizăm că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, mai arată sursa citată.

VIDEO Parchetul General

(G. S.)