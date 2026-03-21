Știre actualizată. Suceava. Patru persoane transportate la spital după un accident cu trei mașini și doi pietoni

Actualizare:

Potrivit IPJ Suceava: ”Din primele verificări efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că un bărbat de 38 de ani din municipiul Fălticeni a condus autoturismul pe strada Nicolae Beldiceanu, din direcția bulevardul Revoluției către strada Mihai Eminescu din municipiul Fălticeni, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe trotuar unde a acroșat pe doi pietoni, un barbat de 42 de ani și o femeie de 38 de ani.

Totodată, autoturismul condus de bărbatul de 38 ani a intrat in coliziune cu stâlpii unui gard, fiind proiectat in alte două autoturisme parcate. În unul dintre aceate autoturisme se aflau un barbat de 43 de ani din comuna Forăști, jud. Suceava si o femeie de 34 ani din aceeași localitate, ambii suferind leziuni ușoare.

Pietonul de 42 de ani din municipiul Fălticeni a suferit leziuni grave fiind transportat la unitate medicală. De asemenea, femeia de 38 ani care se deplasa pe trotuar a suferit leziuni ce necesita îngrijirii medicale, totodată fiind rănite ușor si personele de 43 și 34 ani aflate in autoturismul în staționare, precum și șoferul de 38 ani.

Șoferul de 38 ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. De asemenea, acesta a fost testat și cu aparatul pentru detectarea consumului de substanțe interzise, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a fi efectuate cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii evenimentului și dispunerii măsurilor conforme”.

Actualizare:

Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Suceava: „Echipajele medicale ajunse la fata locului au gasit 5 victime, 3 barbati si 2 femei ci varste cuprinse intre 30 si 40 de ani Echipajul tip C2 a preluat o victima politraumatizata, in coma, stare grava, cu traumatism cranio- cerebral, traumatism toracic si abdominal , suspiciune de pneumotorax. Acesta era unul dintre pietoni. Dupa stabilizare a fost transportat la UPU Suceava. Dintre celelalte 4 victime, 2 persoane prezinta fracturi la nivelul membrelor inferioare, un barbat prezinta un traumatism toracic iar ultima victima un traumatism cranio-facial. Acestea au fost tranaportate la CPU Falticeni.”

Patru persoane au fost rănite și transportate la spital în urma unui accident produs în urmă cu puțin timp, în municipiul Fălticeni, după ce trei autoturisme s-au ciocnit, iar doi pietoni au fost acroșați.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Fălticeni, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD de tip B2, sprijiniți de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care unul cu medic.

În total, cinci persoane au fost implicate în accident. Patru dintre acestea au necesitat îngrijiri medicale și au fost preluate de echipajele de intervenție pentru a fi transportate la spital. Printre victime se află și unul dintre pietoni, găsit în stare de inconștiență, însă cu funcții vitale.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Foto: ISU Suceava