Suceava. O șoferiță a retezat un stâlp, iar acesta a căzut pe mașină

Un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane a avut loc pe 13 septembrie, în municipiul Suceava. O șoferiță neatentă a intrat cu mașina într-un stâlp de pe marginea drumului, l-a retezat, iar apoi a căzut peste mașină în Suceava.

Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispeceratul ISU Suceava în jurul orei 12:40, pompierii militari fiind solicitați să intervină pe Calea Unirii.

„În eveniment au fost implicate două persoane. Doar una dintre ele, conștientă și cooperantă, a necesitat îngrijiri medicale și transport la spital”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Potrivit Serviciului de Ambulanță victimă a fost o femeie de 45 de ani, conștientă, stabilă, care a fost diagnosticată cu un traumatism la nivelul brațului stâng. Polițiștii rutieri vor stabili împrejurările în care a avut loc accidentul.

Dan Sofronia

FOTO ISU Suceava