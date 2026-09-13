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Suceava. O șoferiță a retezat un stâlp, iar acesta a căzut pe mașină

de Vlad Bălănescu

Un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane a avut loc pe 13 septembrie, în municipiul Suceava. O șoferiță neatentă a intrat cu mașina într-un stâlp de pe marginea drumului, l-a retezat, iar apoi a căzut peste mașină în Suceava.

Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispeceratul ISU Suceava în jurul orei 12:40, pompierii militari fiind solicitați să intervină pe Calea Unirii.

În eveniment au fost implicate două persoane. Doar una dintre ele, conștientă și cooperantă, a necesitat îngrijiri medicale și transport la spital”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Potrivit Serviciului de Ambulanță victimă a fost o femeie de 45 de ani, conștientă, stabilă, care a fost diagnosticată cu un traumatism la nivelul brațului stâng. Polițiștii rutieri vor stabili împrejurările în care a avut loc accidentul.

Dan Sofronia

FOTO ISU Suceava

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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