Bandă poliție : „nu treceți” Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutată
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Suceava. O femeie a decedat după ce a căzut de la înălțime

de Sofronia Gabi

Tragedie în municipiul Suceava după ce o femeie a căzut de la un etaj superior al unui bloc de locuințe. S-a întâmplat pe 4 august, cu puțin înainte de ora 12:00, la scurt timp fiind solicitat ajutor prin numărul unic de urgență 112. Chiar dacă un echipaj medical a intervenit de urgență și au fost inițiate manevre de resuscitare, femeia de 52 de ani nu a mai putut fi salvată și a fost declarat decesul.

Pacienta de 52 de ani căzută de la înălțime, de la etajul 6 sau 8, în Suceava, la Belvedere, găsită în stop cardio-respirator de echipajul tip C trimis la fața locului. După aproximativ 40 de minute de resuscitare, din păcate s-a declarat decesul”, anunță Serviciul Județean de Ambulanță Suceava.

Urmează ca anchetatorii să stabilească cu exactitate cauzele și condițiile care au dus la producerea evenimentului nedorit.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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