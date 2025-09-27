SUCEAVAACTUALITATESOCIAL

Suceava. Muniție de război scoasă la suprafață de viituri la Broșteni

de Popa Denisa

O amplă misiune pirotehnică a avut loc, între 23 și 27 septembrie, în orașul Broșteni, județul Suceava, după ce viiturile din luna iulie au adus la suprafață mai multe elemente de muniție din albia pârâului Neagra.

Mai multe despre inundațiile din luna iulie puteți citi aici.

Intervenția Grupei Pirotehnice a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava s-a încheiat cu distrugerea controlată a armamentului descoperit, desfășurată în condiții de maximă siguranță. Aceștia au fost sprijiniți de cu sprijinul Unității Speciale de Intervenții în Situații de Urgență Ciolpani.

Potrivit ISU Suceava: „În timpul acțiunii, pirotehniștii au identificat 91 de proiectile explozive de calibrul 150 mm, un proiectil exploziv de calibrul 100 mm și 5 bombe de aruncător de calibrul 91,5 mm. Muniția provine, cel mai probabil, din perioada Primului Război Mondial și a fost scoasă la suprafață de viiturile care au afectat recent zona Broșteniului”.Suceava. Muniție de război scoasă la suprafață de viituri la Broșteni

Pe toată durata operațiunii, zona a fost securizată de echipaje de poliție și jandarmerie, iar Comitetul Local pentru Situații de Urgență Broșteni a sprijinit logistic misiunea. Întreaga intervenție s-a desfășurat fără a fi puse în pericol vieți omenești, bunuri sau mediul înconjurător.Suceava. Muniție de război scoasă la suprafață de viituri la Broșteni

Reprezentanții ISU „Bucovina” Suceava atrag atenția populației că munițiile neexplodate reprezintă un pericol, indiferent de vechimea sau starea lor. Cetățenii sunt sfătuiți să nu atingă, lovească sau miște astfel de obiecte, să nu permită copiilor să se joace cu ele și să nu încerce transportul sau depozitarea acestora. În cazul descoperirii unor elemente de muniție, singura măsură corectă este apelarea de urgență a numărului 112, pentru ca pirotehniștii să poată interveni în siguranță.

Suceava. Muniție de război scoasă la suprafață de viituri la Broșteni Suceava. Muniție de război scoasă la suprafață de viituri la Broșteni Suceava. Muniție de război scoasă la suprafață de viituri la Broșteni

Foto-video: ISU Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Foto. Căsătorie în lumea atletismului la Neamț
Articolul următor
Iași. Avion prăbușit lângă o unitate militară. Două persoane au fost rănite

Ultima ora

ACTUALITATE

Iași. Avion prăbușit lângă o unitate militară. Două persoane au fost rănite

Două persoane au fost rănite, sâmbătă, 27 septembrie, după...
SPORT

Foto. Căsătorie în lumea atletismului la Neamț

Andreea Miklos, atletă a lotului olimpic și național de...
Infracțional Neamț

Joia neagră la Nistria: Un adolescent de 14 ani a omorât o femeie și a băgat o alta în spital cu un utilaj agricol!

O tragedie a zdruncinat liniștea satului Nistria din comuna...
Stiri fierbinti

Tragedie la Roman: O fetiță de 2 ani a murit și două femei au fost rănite grav în timp ce traversau strada

Două accidente rutiere au avut loc vineri, 26 septembrie,...
EVENIMENT

„Asaltul Lupilor” 2025 – două zile de sport și distracție la Miroslava

Comuna Miroslava, din județul Iași, devine pe 27 și...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale