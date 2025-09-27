Suceava. Muniție de război scoasă la suprafață de viituri la Broșteni

O amplă misiune pirotehnică a avut loc, între 23 și 27 septembrie, în orașul Broșteni, județul Suceava, după ce viiturile din luna iulie au adus la suprafață mai multe elemente de muniție din albia pârâului Neagra.

Mai multe despre inundațiile din luna iulie puteți citi aici.

Intervenția Grupei Pirotehnice a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava s-a încheiat cu distrugerea controlată a armamentului descoperit, desfășurată în condiții de maximă siguranță. Aceștia au fost sprijiniți de cu sprijinul Unității Speciale de Intervenții în Situații de Urgență Ciolpani.

Potrivit ISU Suceava: „În timpul acțiunii, pirotehniștii au identificat 91 de proiectile explozive de calibrul 150 mm, un proiectil exploziv de calibrul 100 mm și 5 bombe de aruncător de calibrul 91,5 mm. Muniția provine, cel mai probabil, din perioada Primului Război Mondial și a fost scoasă la suprafață de viiturile care au afectat recent zona Broșteniului”.

Pe toată durata operațiunii, zona a fost securizată de echipaje de poliție și jandarmerie, iar Comitetul Local pentru Situații de Urgență Broșteni a sprijinit logistic misiunea. Întreaga intervenție s-a desfășurat fără a fi puse în pericol vieți omenești, bunuri sau mediul înconjurător.

Reprezentanții ISU „Bucovina” Suceava atrag atenția populației că munițiile neexplodate reprezintă un pericol, indiferent de vechimea sau starea lor. Cetățenii sunt sfătuiți să nu atingă, lovească sau miște astfel de obiecte, să nu permită copiilor să se joace cu ele și să nu încerce transportul sau depozitarea acestora. În cazul descoperirii unor elemente de muniție, singura măsură corectă este apelarea de urgență a numărului 112, pentru ca pirotehniștii să poată interveni în siguranță.

Foto-video: ISU Neamț