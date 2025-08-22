Un urmărit internațional român, catalogat Most Wanted, în vârstă de 37 de ani, din Suceava, a fost găsit și adus în țară, joi, 22 august, după 8 ani de la momentul în care a lovit un polițist SAS cu sabia, lăsându-l invalid. Atacul s-a petrecut în timpul unei percheziții acasă la cel bănuit de trafic de persoane, în decembrie 2017.

Bărbatul era urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj, tentativă la omor calificat și trafic de persoane, fiind condamnat la 12 ani și 8 luni de închisoare. Polițistul pe care l-a lovit cu sabia în cap și la brațul stâng a rămas cu un grad II de invaliditate, ceea ce înseamnă că nu mai este apt de muncă.

Vineri dimineață, polițiștii români l-au preluat pe condamnat de la autoritățile norvegiene.

Imagini dintr-un aeroport din Districtul Oslo – Regatul Norvegiei.

“Reamintim că, la data de 17 iunie 2025, în urma activităților operative comune realizate de către Poliția Română, prin Direcția de Investigații Criminale – Serviciul Urmăriri – I.G.P.R. și Serviciul de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri – I.P.J. Suceava, și autoritățile norvegiene, prin accesarea canalelor de cooperare și în baza suportului informativ oferit, a fost depistat și arestat, pe teritoriul Norvegiei, un bărbat, de 37 de ani.

Acesta era urmărit național și internațional, având emis, de către Tribunalul Botoșani, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 12 ani și 8 luni pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la omor calificat, ultraj și trafic de persoane.

La data de 5 decembrie 2017, în timpul efectuării unei percheziții la domiciliul său, pentru a se sustrage de la răspundere penală, bărbatul de 37 de ani a lovit cu o sabie în zona cranio-cerebrală și a brațului stâng, un polițist din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale – I.P.J. Suceava, care se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, punându-i viața în pericol și determinându-i o infirmitate și pierderea capacității de muncă, precum și încadrarea în gradul II de invaliditate.

De asemenea, în 2017, acesta a constrâns o persoană, pentru a vinde pliculețe cu substanțe interzise, aceasta fiind sechestrată și aflată sub supravegherea unei alte persoane, într-un apartament din municipiul Iași.

Ulterior, având în vedere modificările legislative și faptul că persoana condamnată s-a sustras executării pedepsei, polițiștii au întocmit un nou dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evadare, urmând a fi soluționat procedural prin unitatea de parchet competentă.

Pentru exploatarea informațiilor obținute în activitatea de căutare, urmărire și arestare a bărbatului, polițiștii Serviciului Urmăriri din cadrul Direcției de Investigații Criminale au declanșat o operațiune ENFAST în care au beneficiat de sprijinul unităților de urmăriri din Germania, Franța și Spania, iar pentru arestarea acestuia au cooperat direct cu structura de urmăriri din cadrul Poliției Districtului Oslo-Regatul Norvegiei”, precizează Poliția Română.

În primele 6 luni ale acestui an au fost aduse în țară peste 600 de români care erau căutați pentru diferite infracțiuni, potrivit informațiilor furnizate de comisar șef Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române.

Angela Croitoru