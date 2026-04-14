ACTUALITATESUCEAVA

Suceava. Minoră dată dispărută după ce a plecat voluntar de acasă

de Popa Denisa

Polițiștii din Suceava au declanșat căutări pentru găsirea unei minore în vârstă de 12 ani, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

Este vorba despre Dascalu Anastasia Mihaela, din cartierul Burdujeni Sat, strada Crângului. Potrivit informațiilor transmise de autorități, fata a părăsit locuința în cursul acestei dimineți.

Ultima dată, minora a fost văzută în zona centrală a municipiului Suceava, în jurul orei 13:00. La momentul dispariției, aceasta purta pantaloni de trening roz, o geacă neagră și avea asupra sa un ghiozdan maro cu bretele verzi.

Orice persoană care poate oferi informații despre locul în care s-ar putea afla minora este rugată să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Suceava. Minoră dată dispărută după ce a plecat voluntar de acasă Suceava. Minoră dată dispărută după ce a plecat voluntar de acasă

Foto: IPJ Suceava

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Miercuri începe ultimul modul din anul școlar 2025-2026.Calendarul examenelor naționale

Ultima ora

EDUCATIE

Miercuri începe ultimul modul din anul școlar 2025-2026.Calendarul examenelor naționale

ACTUALITATE

ACTUALITATE

Sănătate Neamţ

Social Neamț

Categorii