Suceava. Minoră dată dispărută după ce a plecat voluntar de acasă

Polițiștii din Suceava au declanșat căutări pentru găsirea unei minore în vârstă de 12 ani, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

Este vorba despre Dascalu Anastasia Mihaela, din cartierul Burdujeni Sat, strada Crângului. Potrivit informațiilor transmise de autorități, fata a părăsit locuința în cursul acestei dimineți.

Ultima dată, minora a fost văzută în zona centrală a municipiului Suceava, în jurul orei 13:00. La momentul dispariției, aceasta purta pantaloni de trening roz, o geacă neagră și avea asupra sa un ghiozdan maro cu bretele verzi.

Orice persoană care poate oferi informații despre locul în care s-ar putea afla minora este rugată să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Foto: IPJ Suceava