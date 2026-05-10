Suceava. Minor rănit după ce o mașină a ieșit de pe carosabil

Un minor a fost rănit sâmbătă, 9 mai, după ce un autoturism a ieșit în afara părții carosabile în zona localității Păltinoasa, județul Suceava.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari de la Stația de Pompieri Gura Humorului, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă dotată cu modul pentru descarcerare, precum și o ambulanță SMURD de tip B2. În sprijin a fost trimis și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

În urma accidentului, două persoane, un adult și un minor, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.

Denisa POPA

Foto: ISU Suceava