Suceava. Locuințe distruse în urma unor incendii

Două incendii au izbucnit în cursul zilei de joi, 29 octombrie 2026, la două locuințe din comuna Bălăceana și în satul Lămășeni, informează un comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Bucovina” al județului Suceava.

La incendiul produs la gospodăria din comuna Bălăceana, au intervenit militarii Detașamentului Suceava și lucrătorii Serviciului voluntar pentru situații de urgență Bălăceana, cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Pompierii au reușit să localizeze focarele care „se manifestau la acoperișul casei de locuit și la acoperișul unei construcții anexe” și să le lichideze la ora 13.19, evitând astfel riscul propagării flăcărilor „la întreaga gospodărie”.

În urma evenimentului a ars o suprafață totală de 90 m²: „acoperișul casei și cel al construcției anexe”, iar din interiorul anexei a ars scândura depozitată. De asemenea, au fost afectate unele „obiecte de mobilier, aparatură electrocasnică și alte bunuri personale”.

Cercetările au indicat și cauza probabilă de producere a incendiului: jarul sau scânteile provenite „din coșul de fum deteriorat”.

Al doilea incendiu a avut loc la o casă din satul Lămășeni, unde s-au deplasat militarii Detașamentului Suceava și lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență din Cornu Luncii, cu cinci autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

„La sosirea echipajelor”, casa ardea generalizat, „cu pericol de propagare la construcțiile învecinate”, dar specialiștii au reușit să lichideze focarele, la ora 01.40.

Evenimentul s-a soldat cu distrugerea locuinței de 80 m² „în totalitate”, împreună cu bunurile materiale din interior: „obiecte de mobilier, materiale textile și altele”.

Din investigațiile pompierilor făcute la fața locului, declanșarea incendiului a fost provocată de un „scurtcircuit produs la un conductor electric neizolat corespunzător sau cu izolația deteriorată”.

ISU Suceava le reamintește cetățenilor câteva „reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor”:

În cazul exploatării coșurilor de fum

Să păstreze „ distanța dintre fața exterioară a coșurilor și elementele combustibile ale acoperișului ” ;

; Să verifice „ coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile ale planșeului sau acoperișului (grinzi, astereală etc.) ” ;

; Să curețe „periodic coșurile de fum pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare”.

În cazul exploatării instalațiilor electrice: