Suceava. Locuință distrusă de la o țigară

Locuința unei familii din Suceava, cartierul Burdujeni, a fost mistuită de un incendiu care a avut loc pe 22 septembrie. Forțele de ordine au fost anunțate prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 23:00. Au intervenit militarii de la ISU Suceava cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Incendiul a fost localizat în limitele găsite și se lucrează pentru lichidarea ultimelor focare. „Au ars acoperișul casei de locuit și o construcție anexă, pe o suprafață totală de aproximativ 250 mp. Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost fumatul în locuri nepermise”, anunță ISU Suceava.

Incendiul a fost lichidat la scurt timp după miezul nopții, la ora 00:15, iar prin intervenția pompierilor au fost salvate alte două case de locuit din vecinătate și bunurile aferente. Din fericire nu au fost victime, însă pagubele materiale sunt considerabile.

FOTO ISU Suceava