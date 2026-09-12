Suceava. Începe procesul în dosarul „fabrica de bani” – trei bărbați au fost trimiși în judecată

Procurorii DIICOT au finalizat ancheta și au trimis în judecată trei bărbați în dosarul intitulat generic „fabrica de bani (amănunte aici). Suspecții, cu vârste de 25, 32 și 41 de ani, sun acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, punerea în circulaţie de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate, complicitate la fapte și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.

„Din probele administrate a reieșit faptul că, în luna octombrie 2025, inculpații împreună cu un suspect (cetățean Italian) au constituit o grupare de criminalitate organizată ce a acționat pe teritoriile României și Bulgariei până în data de 24.03.2026, în scopul săvârșirii infracțiunilor de falsificare de monede și de punere în circulație de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate. Astfel, inculpatul în vârstă de 41 de ani, din postura de lider al grupului infracțional organizat, a înființat pe raza județului Suceava, o imprimerie clandestină destinată fabricării de bancnote false de 200 euro, 100 euro și 50 euro, în vederea punerii în circulație a valorilor străine falsificate, atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul Bulgariei”, conform DIICOT.

Liderul, sprijinit de ceilalți doi, a procurat hârtia și materialele necesare producerii bancnotelor false. În perioada octombrie 2025 – 24 martie 2026, au contrafăcut mai multe bancnote în cupiuri de 200 euro, 100 euro și 50 euro, pe care le-au fabricat într-o locație din comuna Burla, județul Suceava. Ulterior, liderul grupului infracțional organizat, împreună cu suspectul (cetățean italian), colider al grupării de criminalitate organizată, a transportat bancnotele falsificate pe teritoriul României și a Bulgariei, încasând sume de bani sau alte foloase provenite din valorificarea acestora

„O mică parte dintre acestea a fost distribuită în țară (cel puțin 10 bancnote în cupiură de 100 euro), majoritatea bancnotelor fiind distribuită pe teritoriul Bulgariei, respectiv echivalentul sumei de 1.012.300 euro (în cupiură de 100 euro). De asemenea, inculpații au deținut, la adresa din localitatea Burla, 1.281.400 de euro falși, diverși pigmenți și tipuri de holograme, coli din hârtie tip A3 folosite la imprimarea banilor, un dispozitiv CNC laser cu răcire pe aer, o presă termică, echipamente informatice și imprimante, toate indisponibilizate pe parcursul percheziției efectuate la dat destructurării grupului infracțional organizat”, mai arată anchetatorii.

Prin actul de sesizare a instanței, procurorii DIICOT au solicitat menținerea măsurii arestării preventive luată față de acuzați, precum și a sechestrului asigurător asupra unui autoturism, a sumelor în lei și euro ridicate de la aceștia, precum și a materialelor cu care erau realizați banii falși. Pentru cetățeanul italian cercetările au fost disjunse. (G. S.)