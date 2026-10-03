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Suceava. Incendiu puternic la o casă din Hancea

de Popa Denisa

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 2 spre 3 octombrie, la o casă de locuit din localitatea Hancea, județul Suceava. Pompierii au fost anunțați prin 112 la ora 23:10.

La fața locului au intervenit pompierii militari de la subunitățile din Suceava și Dolhasca, împreună cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Verești și Salcea, cu cinci autospeciale de stingere.

La sosirea echipajelor, locuința, formată din parter și mansardă, ardea generalizat, iar flăcările riscau să se extindă la casele din apropiere.

Potrivit ISU Suceava: „Incendiul a fost lichidat la ora 02:08. Au ars casa de locuit și bunurile din interiorul acesteia pe o suprafață de aproximativ 200 mp. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la contorul electric (cu defecțiuni de fabricare sau execuție)”.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Foto-video: ISU Suceava

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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