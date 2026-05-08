Suceava. Incendiu puternic la două adăposturi de animale

Un incendiu puternic a izbucnit joi seara, 7 mai, în localitatea Frătăuții Vechi, unde două adăposturi de animale au fost cuprinse de flăcări, existând pericol de propagare la alte construcții din apropiere.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Rădăuți, alături de lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Frătăuții Vechi și Frătăuții Noi, cu cinci autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2. Ulterior, forțele de intervenție au fost suplimentate cu încă o autospecială din cadrul SVSU Gălănești.

În momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la două adăposturi de animale, iar flăcările amenințau să se extindă la alte două construcții cu aceeași destinație aflate în imediata apropiere.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul și au acționat pentru lichidarea acestuia, împiedicând extinderea focului la restul gospodăriei.

„Au ars două adăposturi de animale, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, precum și bunuri din interiorul acestora, circa 3 metri cubi de lemn de foc și aproximativ 3,5 tone de fân. Pe timpul intervenției, pompierii paramedici SMURD au acordat primul ajutor pentru două persoane. O femeie, în vârstă de 32 de ani, a suferit un atac de panică, iar un bărbat, în vârstă de 68 de ani, a suferit arsuri minore la un membru superior”, au transmis reprezentanții ISU Suceava.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.

Foto: ISU Suceava