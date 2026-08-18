Suceava. Incendiu la Paraclisul Mănăstirii Sfântul Ilie

Un incendiu a afectat Paraclisul Mănăstirii Sfântul Ilie din comuna Șcheia, județul Suceava. Evenimentul nedorit a avut loc în după amiaza de 17 august și a fost anunțat prin numărul unic de urgență 112. Au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de salvare și lucru la înălțime, o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. La sosirea salvatorilor incendiul se manifesta cu degajări mari de fum, existând posibilitatea de propagare la întreaga construcție, dar și la alte obiective învecinate.

Până la stingerea incendiului flăcările au mistuit paraclisului construit din lemn și acoperit cu tablă, pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați, interiorul altarului și obiecte de cult, precum și tavanul interior al construcției pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. „Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost de natură electrică – efect termic al curentului electric. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat restul lăcașului de cult, dar și construcțiile din vecinătate”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava.

FOTO ISU Suceava