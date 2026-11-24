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Un incendiu de proporții a mistuit locuința unui sătean din localitatea Calafindești. S-a întâmplat pe 23 noiembrie, fiind solicitat ajutor prin numărul unic de urgență 112. Pentru stingerea flăcărilor au intervenit militari de la subunitățile din Siret și Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Calafindești, Șerbăuți și Grănicești, cu șapte autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la acoperișul construcțiilor corp comun, care înglobau casa de locuit și anexe gospodărești, unde ardea generalizat astereala din lemn, cu degajări mari de fum și cu pericol de propagare la proprietatea învecinată. „Pompierii militari și civili au localizat flăcările, concomitent cu evacuarea animalelor și a bunurilor din interioare. Acoperișul construcțiilor corp comun a fost afectat pe o suprafață de aproximativ 350 mp”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava.

Intervenția a durat aproape 4 ore iar la final s-a stabilit că focul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului sau scânteilor provenite din coșul de fum neizolat corespunzător față de materialele combustibile.

FOTO ISU Suceava

(G. S.)