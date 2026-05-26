Suceava. Incendiu la Mănăstirea Brădățel

Un puternic incendiu a afectat o anexă a Mănăstirii Brădățel, din comuna Horodniceni, județul Suceava. Evenimentul nedorit a avut loc pe 25 mai, mult după lăsarea întunericului, iar după miezul nopții pompierii încă lucrau pentru identificarea eventualelor focare ascunse. Au intervenit militarii din cadrul subunităților de intervenție Fălticeni, Suceava și Gura Humorului, împreună cu lucrători ai SVSU Cornu Luncii, cu 6 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea salvatorilor flăcările cuprinseseră o anexă unde era depozitat material lemnos, existând pericol de propagare la alte anexe, corp comun, adăpost de animale și depozit de furaje, dar și la o clădire cu destinație de chilii. „În urma incendiului au ars circa 50 de metri cubi de material lemnos depozitat în anexă. Preventiv, din adăpostul de animale au fost evacuate 8 bovine și 5 suine”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava. Cercetările ulterioare au stabilit că, cel mai probabil, incendiul a fost provocat de un scurtcircuit. Din fericire nu au fost victime omenești, dar pagubele materiale sunt considerabile. Au fost salvate celelalte anexe din proximitate, precum și clădirea cu destinație de chilii.

