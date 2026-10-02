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Suceava. Incendiu la acoperișul unui bloc. Toți locatarii au fost evacuați

de Vlad Bălănescu

Actualizare: „Având în vedere situația creată, prefectul județului Suceava, Bogdan-George Păstrăv, a dispus luarea măsurilor necesare pentru relocarea locatarilor în cazul în care aceștia nu vor putea reveni temporar în locuințe.

În acest sens, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, au fost puse la dispoziție 14 locuri la Liceul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Suceava, precum și 10 camere în regim hotelier, pentru cazarea persoanelor afectate.

Situația este monitorizată în continuare de autorități, iar măsurile necesare vor fi dispuse în funcție de evaluarea imobilului”, anunță Prefectura Suceava.

Știre inițială: Un incendiu a izbucnit, vineri seară, 2 octombrie, la acoperișul unui bloc din cartierul Burdujeni, din municipiul Suceava. Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor și verificarea apartamentelor din imobil.

La fața locului au fost trimise cinci autospeciale de stingere, trei autoscări pentru salvare și lucru la înălțime, o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD. Intervenția a fost sprijinită de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Pompierii au acționat atât de la exterior, cu autoscările, cât și în podul blocului, pentru stingerea incendiului. În paralel, salvatorii au verificat locuințele și au evacuat persoanele care nu apucaseră să iasă singure din clădire.

Incendiul a fost localizat, iar flăcările nu mai prezintă pericol de propagare. Pompierii continuă să acționeze pentru stingerea focarelor ascunse și pentru îndepărtarea efectelor incendiului.

Din primele informații, nu au fost înregistrate victime.

Denisa POPA

Foto-video: ISU Suceava

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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