ACTUALITATESOCIALSocial Suceava

Suceava. Incendiu devastator la Neagra

de Sofronia Gabi

Un puternic incendiu a afectat locuința unui bărbat din localitatea Neagra, orașul Broșteni, în noaptea de 24 spre 25 mai. Au intervenit militari din cadrul Detașamentului Vatra Dornei, împreună cu lucrători ai SVSU Broșteni, cu patru autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD. „La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la o casă de locuit și două anexe, corp comun cu aceasta, construcții realizate majoritar din lemn și BCA”, conform ISU Suceava.

Până la finalul intervenției a ars casa de locuit, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, două anexe – atelier și bucătărie de vară, corp comun cu locuința, pe o suprafață totală de aproximativ 100 de metri pătrați, precum și bunurile din interiorul acestora. Focul a mistuit și gardul din proximitatea construcțiilor, plus circa 200 de metri pătrați de vegetație uscată și litieră din fondul forestier.

Suceava. Incendiu devastator la Neagra

Pe timpul intervenției, pompierii paramedici SMURD au acordat primul ajutor proprietarului, care a suferit arsuri la un membru superior. Ulterior, acesta a refuzat transportul la o unitate spitalicească. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un conductor electric defect sau neizolat corespunzător”, mai arată sursa citată.

Suceava. Incendiu devastator la Neagra

FOTO – VIDEO ISU Suceava

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Botoșani. Tragedie în comuna Ripiceni – un bărbat a murit carbonizat
Botoșani. Tragedie în comuna Ripiceni – un bărbat a murit carbonizat
Articolul următor
Vaslui. Accident cu un rănit pe strada Decebal
Vaslui. Accident cu un rănit pe strada Decebal

Ultima ora

SOCIAL

Patru intervenții ale jandarmilor, în noaptea de 24 mai, pentru îndepărtarea urșilor din zone locuite din Neamț

Jandarmii nemțeni au fost solicitați, în noaptea de 24...
EDUCATIE

Profesori vs medici, magistrați și polițiști: unde se opresc salariile din Educație în noua grilă

Noua lege a salarizării scoate la lumină diferențe greu...
ACTUALITATE

Vaslui. Accident cu un rănit pe strada Decebal

Un eveniment rutier soldat cu rănirea unei persoane a...
ACTUALITATE

Botoșani. Tragedie în comuna Ripiceni – un bărbat a murit carbonizat

Un bărbat de 77 de ani, din localitatea Ripiceni,...
SOCIAL

Întrerupere la alimentarea cu apă potabilă în două comune din Neamț

Apa Serv anunță că în două comune din Neamț...

Categorii