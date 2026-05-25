Suceava. Incendiu devastator la Neagra

Un puternic incendiu a afectat locuința unui bărbat din localitatea Neagra, orașul Broșteni, în noaptea de 24 spre 25 mai. Au intervenit militari din cadrul Detașamentului Vatra Dornei, împreună cu lucrători ai SVSU Broșteni, cu patru autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD. „La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la o casă de locuit și două anexe, corp comun cu aceasta, construcții realizate majoritar din lemn și BCA”, conform ISU Suceava.

Până la finalul intervenției a ars casa de locuit, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, două anexe – atelier și bucătărie de vară, corp comun cu locuința, pe o suprafață totală de aproximativ 100 de metri pătrați, precum și bunurile din interiorul acestora. Focul a mistuit și gardul din proximitatea construcțiilor, plus circa 200 de metri pătrați de vegetație uscată și litieră din fondul forestier.

„Pe timpul intervenției, pompierii paramedici SMURD au acordat primul ajutor proprietarului, care a suferit arsuri la un membru superior. Ulterior, acesta a refuzat transportul la o unitate spitalicească. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un conductor electric defect sau neizolat corespunzător”, mai arată sursa citată.

FOTO – VIDEO ISU Suceava