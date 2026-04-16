ACTUALITATESUCEAVA

Suceava. Incendiu devastator în două gospodării din Bădeuți. O femeie a ajuns la spital

de Popa Denisa

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de 16 aprilie, în localitatea Bădeuți, județul Suceava, fiind anunțat la 112 la ora 00:38. Flăcările au cuprins rapid anexele unei gospodării și s-au extins la acoperișul locuinței, existând riscul ca întreaga casă să fie distrusă.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la intervenție au participat pompieri din Rădăuți, Suceava și Solca, alături de mai multe servicii voluntare, cu un total de nouă autospeciale și o ambulanță SMURD. Incendiul a afectat și două construcții anexe de pe o proprietate învecinată.

O femeie de 55 de ani, care a suferit un atac de panică, a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la spital pentru investigații.

„În urma incendiului au ars anexele gospodărești (șură, magazie și bucătărie de vară), împreună cu bunurile aferente, pe o suprafață totală de aproximativ 175 de metri pătrați. Acoperișul și planșeul casei de locuit au fost, de asemenea, afectate de foc, pe suprafețe de 100 de metri pătrați, respectiv, 60 de metri pătrați. În incendiu a fost distrus complet și un autoturism parcat în curtea gospodăriei. La proprietatea învecinată, au ars acoperișurile a două construcții anexe, pe o suprafață totală de aproximativ 110 metri pătrați”, au declarat reprezentanții ISU Suceava.

Cauza probabilă a incendiului a fost un cablu electric defect, care a generat efecte termice. Intervenția pompierilor s-a încheiat în jurul orei 04:10.

Foto: ISU Suceava

Autor:

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Articolul următor
Ultima ora

INFRACȚIONAL

INFRACȚIONAL

ACTUALITATE

Infracțional Vaslui

Stiri fierbinti

Categorii