Suceava. În toiul nopții, două ore de luptă cu flăcările din cauza unui coș de fum neprotejat termic

Un incendiu izbucnit la Voitinești, în noaptea de 14/15 august 2026, le-a dat de furcă pompierilor suceveni. Alarma s-a dat în jurul orei 22.00, intervenind cadre profesioniste de la subunitățile Vicovu de Sus și Rădăuți, dar și voluntarii de la structurile din Voitinel, Bilca și Gălănești. În total, la misiune au participat șase autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la o bucătărie de vară prevăzută cu mansardă și la o magazie, cu pericol de propagare la întreaga gospodărie.

ISU Suceava a transmis că incendiul a fost lichidat la ora 23:55, dar a fost afectată bucătăria pe o suprafață de aproximativ 75 mp, acoperișul magaziei pe 80 mp, aparatură electrocasnică, mobilier și obiecte sanitare din baie. Au mai ars și circa 10 metri cubi de lemn de foc.

„În incendiu au pierit 10 păsări de curte. Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost efectul termic generat de coșul de fum neprotejat corespunzător față de materialele combustibile. Nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat casa de locuit a proprietarului, dar și locuința învecinată, cu bunurile aferente”, a comunicat ISU Suceava.

Dan Sofronia

FOTO ISU Suceava