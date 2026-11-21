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Iarna a pus stăpânire pe zona montană a județului Suceava. În Pasul Palma, pe DN 17A, ninge, iar drumarii au ieșit pe șosea cu utilajele pentru a preveni depunerea zăpezii și formarea poleiului.

Echipajele Secției Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc acționează cu utilaje dotate cu lamă și material antiderapant. În zona Sadova, pe același drum național, se înregistrează precipitații sub formă de lapoviță, în timp ce la altitudini mai mari ninge.

Vremea se va înrăutăți în cursul nopții. Meteorologii au emis Cod galben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite pentru zona montană înaltă a Carpaților Orientali.

Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să circule cu atenție, să adapteze viteza la condițiile de drum și să aibă mașinile echipate corespunzător pentru sezonul de iarnă.

Foto/video: DRDP Iasi Oficial