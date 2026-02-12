Suceava. Femeie rănită după ce s-a răsturnat cu mașina. Victima a fost descarcerată și transportată la spital

O femeie a fost rănită în urma unui accident produs joi, 12 februarie, pe raza municipiului Suceava, în zona Grupului Școlar, unde un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, cu medic.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, conducătoarea autoturismului a rămas încarcerată în interiorul mașinii, deși era conștientă și cooperantă. Echipajele de descarcerare au intervenit pentru extragerea în siguranță a victimei, care ulterior a fost predată echipajului medical pentru evaluare și acordarea primului ajutor.

Reprezentanții SAJ Suceava au precizat că echipajul de tip C sosit la locul accidentului a preluat o pacientă în vârstă de 49 de ani, policontuzionată, conștientă și stabilă hemodinamic și respirator. După stabilizarea inițială, femeia a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite de autorități.

Foto: ISU Suceava