ACTUALITATESUCEAVA

Suceava. Femeie lovită mortal de trenul Timișoara-Iași

de Popa Denisa

O femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani și-a pierdut viața în seara de duminică, 3 mai, după ce a fost surprinsă de trenul IR1831, care circula pe ruta Timișoara-Iași, pe raza localității Stroiești, județul Suceava.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD TIM.

Din păcate, echipajele de intervenție au constatat că victima prezenta leziuni incompatibile cu viața.

Circumstanțele în care s-a produs tragedia urmează să fie stabilite de către autoritățile competente.

Foto: ISU Suceava

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
