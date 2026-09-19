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Suceava. Femeie înjunghiată de fiul său. Victima a fost transportată la Iași

de Popa Denisa

O femeie în vârstă de 60 de ani, din localitatea Petia, județul Suceava, a fost înjunghiată de fiul său. La fața locului a fost trimis un echipaj medical de tip C2 de la Fălticeni.

Echipajul SAJ Suceava a găsit victima conștientă, prezentând o plagă tăiată în regiunea latero-cervicală stângă. Oprirea sângerării fusese realizată de polițiștii ajunși primii la locul incidentului.

După stabilizare, femeia a fost transportată la Unitatea de Primire a Urgențelor a Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iași, pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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