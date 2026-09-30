Suceava. Exercițiul CROSSFLOOD FSX a intrat în faza operațională

Exercițiul internațional de protecție civilă „CROSSFLOOD FSX”, desfășurat în județul Suceava, a intrat în faza operațională. Miercuri, 30 septembrie, echipele participante au fost mobilizate în mai multe zone pentru a testa modul de intervenție în cazul unor inundații severe, dar și în situații asociate unor riscuri CBRN și muniții neexplodate.

Până la ora 12:00, echipajele românești de salvare cu bărci, pompele de mare capacitate și echipele CBRN au fost dislocate la lacurile Lipoveni, Bucecea și Rogojești, unde au fost desfășurate misiuni de evaluare și intervenție.

Unul dintre scenariile testate a presupus descoperirea unor elemente de muniție neexplodată, aduse de viituri. În acest caz, au intervenit specialiștii pirotehniști români, conform procedurilor stabilite pentru astfel de situații.

Tot în cadrul exercițiului a fost realizat un zbor pentru evaluarea pagubelor, folosind tehnologia de simulare Virtual Reality (VR). Misiunea a fost desfășurată în comun de autoritățile naționale, reprezentate prin LEMA, și experții mecanismului european EUCPT.

În cursul zilei, scenariul prevede și sosirea echipajelor din Ucraina și parcurgerea procedurilor de înregistrare la punctul RDC Siret. La Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava a fost amenajat un Centru de Primire și Plecare (RDC), destinat gestionării sosirii forțelor internaționale.

Echipajele internaționale specializate în salvarea din apă și pomparea apei cu utilaje de mare capacitate urmează să se alăture salvatorilor români la Lacul Rogojești, unde vor desfășura misiuni comune pentru înlăturarea efectelor inundațiilor.

Exercițiul include și o misiune virtuală complexă pentru echipele internaționale de deminare. Acestea vor avea de gestionat un scenariu care presupune producerea unei explozii la un depozit de muniție.

Programul zilei se va încheia la Baza de Operații, unde sunt prevăzute o sesiune comună de instruire practică privind utilizarea echipamentelor CBRN și un curs de conștientizare a pericolului reprezentat de mine, destinat personalului implicat în exercițiu.

„Importanța exercițiului internațional de protecție civilă „CROSSFLOOD”, care se desfășoară în județul Suceava, a fost reflectată ieri și în buletinul de presă oficial al Comisiei Europene. Această amplă mobilizare, organizată sub egida Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, reunește sute de salvatori din șase țări pentru a testa capacitatea de răspuns în fața unor scenarii complexe de inundații și riscuri asociate. Tot ieri, conform scenariului, în urma inundațiilor severe și a efectelor de cascadă provocate de amenințările post-conflict (CBRN și muniții neexplodate), România și Ucraina au declarat stare de urgență, activând Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Astfel, Echipa de Protecție Civilă a UE (EUCPT) a sosit pe Aeroportul din Iași pentru a sprijini gestionarea situației de criză, fiind întâmpinată cu un exercițiu de presă (media inject) în cadrul căruia un jurnalist local a adresat întrebări unui membru desemnat al echipei cu privire la stadiul actual al situației. Reamintim cetățenilor că toate aceste acțiuni, inclusiv prezența autospecialelor pe drumuri, instalarea de echipamente grele și intervențiile pirotehnice, fac parte strict din scenariul exercițiului „CROSSFLOOD FSX”. Populația nu se află în niciun pericol!”, au transmis reprezentanții ISU Suceava.

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Foto-video: ISU Suceava