Suceava. Două femei, lovite de mașină pe bulevardul George Enescu

Două femei au fost rănite, sâmbătă, 28 februarie, într-un accident produs pe bulevardul George Enescu din municipiul Suceava, după ce au fost lovite de un autoturism în timp ce traversau.

Potrivit ISU Suceava, la fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă (TIM). De asemenea, în sprijin a fost trimis și un echipaj tip C al Serviciului de Ambulanță Județean.

Ambele femei erau conștiente și cooperante în momentul preluării de către echipajele medicale.

Acestea au primit îngrijiri la fața locului din partea ambulanțelor încadrate cu medic, urmând să fie transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Poliția urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Foto: ISU Suceava