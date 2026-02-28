Stiri fierbintiACTUALITATESOCIAL

Suceava. Două femei, lovite de mașină pe bulevardul George Enescu

de Popa Denisa

Două femei au fost rănite, sâmbătă, 28 februarie, într-un accident produs pe bulevardul George Enescu din municipiul Suceava, după ce au fost lovite de un autoturism în timp ce traversau.

Potrivit ISU Suceava, la fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă (TIM). De asemenea, în sprijin a fost trimis și un echipaj tip C al Serviciului de Ambulanță Județean.

Ambele femei erau conștiente și cooperante în momentul preluării de către echipajele medicale.

Acestea au primit îngrijiri la fața locului din partea ambulanțelor încadrate cu medic, urmând să fie transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Poliția urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Foto: ISU Suceava

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Video | Accident grav în Vânători-Neamț – autoturism implicat într-un impact cu o căruță

