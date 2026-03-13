SOCIALACTUALITATEStiri fierbinti

FOTO. Suceava. Doi răniți după un accident la Dumbrăveni

de Vlad Bălănescu

Un accident deosebit de grav a avut loc vineri, 13 martie 2026, în localitatea Dumbrăveni, județul Suceava. În jurul orei 5:48, pompierii militari au fost chemați prin apel la 112 să intervină, pe o șosea din localitate pentru a interveni în urma unei coliziuni puternice în care au fost implicate un TIR și un autoturism, în care se aflau trei persoane.FOTO. Suceava. Doi răniți după un accident la Dumbrăveni

„Pentru gestionarea intervenției au fost mobilizate o autospecială cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

În accident au fost implicate trei persoane, toate conștiente și cooperante. După evaluarea medicală efectuată la fața locului, două dintre victime au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate”, a transmis ISU Suceava de la locul accidentului.

