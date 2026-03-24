Suceava. Doi bărbați reținuți pentru transport ilegal de lemn de 100 000 euro și fals informatic

Două persoane au fost reținute pentru 24 de ore într-un dosar penal privind infracțiuni silvice, instrumentat de polițiștii din cadrul IPJ Suceava, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Suceava, este vorba despre un bărbat de 48 de ani din comuna Vama, administrator al unei firme din orașul Frasin, și un bărbat de 38 de ani din Frasin, angajat al aceleiași societăți. Cei doi au fost duși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Anchetatorii spun că, în perioada investigată, cei doi ar fi fost implicați în cel puțin 47 de acte ilegale. Este vorba despre transportul fără acte a aproximativ 1000 de metri cubi de material lemnos, cu o valoare estimată la 100 000 de euro. De asemenea, ar fi depozitat fără documente legale circa 2500 de metri cubi de lemn, în valoare de peste 100 000 de euro.

În dosar apar și suspiciuni de infracțiuni informatice, respectiv modificarea sau ștergerea de date din sistemul informatic folosit pentru evidența materialului lemnos.

Cercetările vizează mai multe fapte, printre care transport ilegal de lemn fără documente, manipularea datelor informatice din sistemul silvic și nereguli privind stocurile de material lemnos din depozite.

Potrivit anchetatorilor, activitatea infracțională ar fi avut caracter continuat și ar fi produs un prejudiciu important, cu impact asupra mediului.

Cei doi urmează să fie prezentați în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă. Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor.