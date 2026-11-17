Două persoane fără calitate specială au fost arestate preventiv de Tribunalul Suceava după ce au fost puse sub acuzare pentru trafic de influență și infracțiuni de fals. Unul dintre acuzați a pretins și primit diferite sume de bani, susținând că are influență asupra unor persoane din cadrul unor instituții publice și că poate facilita soluționarea favorabilă a unor demersuri administrative, precum dobândirea cetățeniei române, obținerea unor diplome și certificate de calificare, precum și angajarea în instituții publice. „În concret, în cursul lunii noiembrie 2020, inculpatul A.C. ar fi pretins, prin intermediul unei alte persoane, câte 9.000 de euro pentru fiecare dintre cele cinci persoane de cetățenie ucraineană și naționalitate română, în vederea obținerii documentelor necesare dobândirii cetățeniei române (certificate de cetățenie, certificate de naștere și cărți de identitate), precum și a pașapoartelor românești. Acesta ar fi susținut că are cunoștințe în cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie și al Primăriei Sectorului 3 București, care ar putea facilita obținerea documentelor respective”, conform DNA.

În cursul aceleiași luni a primit 17.000 de euro cu titlu de avans, iar în luna decembrie 2020, alți 3.500 de euro, drept diferență de preț, în schimbul remiterii a două dintre cele cinci certificate de cetățenie, care s-au dovedit ulterior a fi falsificate. Plus 1.000 de euro, contravaloarea propriilor servicii. În perioada aprilie 2021 – iulie 2023, susținând că are influență asupra unor persoane care puteau facilita angajări la Ambulanța Suceava, a pretins și primit, direct sau prin intermediari, de la mai multe persoane interesate să ocupe astfel de posturi, sume între 7.000 și 15.000 de euro, pentru posturi de ambulanțieri și asistenți medicali.

În aceeași perioadă și în același scop, al doilea acuzat a pretins și primit, de la alte 4 persoane interesate să ocupe posturi în cadrul aceleiași instituții, câte 15.000 de euro de la fiecare, susținând că are influență asupra unor persoane care puteau facilita angajarea acestora și promițând că va interveni pentru ca ele să promoveze concursurile organizate în acest scop. „În total, acesta ar fi primit suma de 56.500 de euro”, mai arată procurorii.

În perioada ianuarie – iunie 2023, primul dintre făptași a pretins și primit 7.500 de euro de la o persoană și 6.000 de euro de la o alta, susținând că are influență asupra unor persoane care puteau facilita angajări în cadrul Spitalului Rădăuți. În schimbul banilor, acesta le-ar fi promis că va interveni pentru angajarea lor pe diferite posturi, în special pe cele de brancardieri. La o altă faptă similară, pentru 500 de euro a remis unui doritor un certificat fals de calificare în meseria de „Brancardier”. În alt caz, pentru 3.000 de euro, a remis o diplomă falsă de bacalaureat.

Bărbatul a folosit o diplomă de bacalaureat falsificată, eliberată pe numele său și un certificat fals de absolvire a unei școli postliceale sanitare, pentru a se înscrie în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și a dobândi calitatea de asistent medical generalist. Ulterior, a urmărit să obțină un post de brancardier în cadrul Secției A.T.I. a Spitalului Rădăuți, unde a desfășurat activități de voluntariat în perioada 28.12.2021 – 31.05.2023, în urma cărora a obținut un certificat care atesta această activitate. „De asemenea, în cursul lunii februarie 2024, inculpatul ar fi autentificat diploma falsă de bacalaureat la un cabinet notarial și ar fi folosit-o, alături de alte documente, pentru a se angaja pe un post de referent în cadrul biroului parlamentar al unui deputat, în perioada 12.02.2024 – 31.05.2024”, arată sursa citată.