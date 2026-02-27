Stiri fierbintiACTUALITATESOCIAL

Suceava. Casă și adăpost de animale cuprinse de flăcări

de Popa Denisa

Un incendiu puternic a izbucnit la o gospodărie din satul Oniceni, județul Suceava, joi, 26 februarie. Flăcările au cuprins casa de locuit și adăpostul de animale, construcții corp comun, pe o suprafață totală de aproximativ 200 de metri pătrați.

Suceava. Casă și adăpost de animale cuprinse de flăcări

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari de la subunitățile Fălticeni și Dolhasca, sprijiniți de lucrătorii SVSU Cornu Luncii. Forțele de intervenție au acționat cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru localizarea și lichidarea incendiului.

În momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta violent la întreaga construcție. Proprietarul gospodăriei, un bărbat în vârstă de 76 de ani, a suferit un atac de panică și a fost preluat de echipajul SMURD pentru evaluare medicală. Inițial, acesta a refuzat transportul la spital.

Suceava. Casă și adăpost de animale cuprinse de flăcări

Pompierii au reușit să localizeze incendiul în limitele găsite, împiedicând extinderea flăcărilor la alte construcții din apropiere. Ulterior, focul a fost lichidat.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic generat de amplasarea necorespunzătoare a materialelor combustibile în apropierea sobei.

Suceava. Casă și adăpost de animale cuprinse de flăcări

Proprietarul a fost monitorizat în continuare de către paramedicii SMURD, iar aceștia l-au convins să accepte transportul la o unitate spitalicească.

Imagini: ISU Suceava

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Sălile de jocuri de noroc intră în vizorul primarilor. Primele exemple la Bacău și Roman
Articolul următor
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților

Ultima ora

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale