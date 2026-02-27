Suceava. Casă și adăpost de animale cuprinse de flăcări

Un incendiu puternic a izbucnit la o gospodărie din satul Oniceni, județul Suceava, joi, 26 februarie. Flăcările au cuprins casa de locuit și adăpostul de animale, construcții corp comun, pe o suprafață totală de aproximativ 200 de metri pătrați.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari de la subunitățile Fălticeni și Dolhasca, sprijiniți de lucrătorii SVSU Cornu Luncii. Forțele de intervenție au acționat cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru localizarea și lichidarea incendiului.

În momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta violent la întreaga construcție. Proprietarul gospodăriei, un bărbat în vârstă de 76 de ani, a suferit un atac de panică și a fost preluat de echipajul SMURD pentru evaluare medicală. Inițial, acesta a refuzat transportul la spital.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul în limitele găsite, împiedicând extinderea flăcărilor la alte construcții din apropiere. Ulterior, focul a fost lichidat.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic generat de amplasarea necorespunzătoare a materialelor combustibile în apropierea sobei.

Proprietarul a fost monitorizat în continuare de către paramedicii SMURD, iar aceștia l-au convins să accepte transportul la o unitate spitalicească.

Imagini: ISU Suceava