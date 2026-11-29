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Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 28 noiembrie 2026, la prânz, la o casă din comuna Șcheia, județul Suceava, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava.

La fața locului militarii Detașamentului de pompieri Suceava, care au intervenit cu două autospeciale de stingere, au constatat că „flăcările se manifestau la o casă de locuit (parter + etaj), cu pericol de propagare la întreaga gospodărie”.

Pompierii au salvat proprietarul, în vârstă de 74 de ani, care se retrăsese „din calea flăcărilor pe balcon”. În continuare, bărbatul a fost evaluat medical de un echipaj SAJ, dar a refuzat să fie transportat și la spital.

Echipa de intervenție a reușit să lichideze incendiul la ora 17.40 și să salveze „restul locuinței și construcțiile anexe (corp comun cu casa de locuit), cu bunurile aferente”, însă, în urma evenimentului, a ars „structura din lemn a construcției – planșee, pereți interiori și exteriori, precum și astereala acoperișului. Flăcările au mai afectat bunuri materiale din interior – mobilier, electrocasnice, textile și altele”.

Cercetările pompierilor au indicat faptul că incendiul a fost, probabil, declanșat de efectul termic pe care l-a generat coșul de fum „neprotejat corespunzător față de materialele combustibile”.

Nu au fost victime.