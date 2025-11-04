Bărbatul care a murit la Roma, la Torre dei Conti, este din Suceava

Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, românul care a murit în ambulanță, la periferia Romei, după ce a fost prins sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti, era originar din Suceava.

Acesta locuia la periferia Romei, împreună cu soția. Muncitorul român efectua lucrări de conservare la turnul medieval, parte a complexului Forumului Roman, clădirea fiind abandonată de mulţi ani.

Potrivit oficialităților italiene, Octav Stroici a fost scos de sub dărâmături la ora locală 23:00 (22:00 GMT), la aproape douăsprezece ore după ce o secţiune a turnului, situată la marginea celebrului Forum Roman şi în apropierea Colosseumului, s-a prăbuşit şi l-a prins sub moloz.

„Inima lui s-a oprit în ambulanţă”, au transmis reprezentanţii spitalului. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate timp de aproape o oră, medicii nu au reuşit să îl salveze.

Bărbatul a fost conştient şi a vorbit cu echipele de urgenţă pe tot parcursul operaţiunii. Soţia sa se afla la faţa locului, aceasta a primit consiliere psihologică la fața locului.

Prefectul Romei, Lamberto Giannini, a descris situaţia ca fiind „foarte complexă”:

„După prăbuşirea iniţială, pompierii au instalat o protecţie în jurul bărbatului blocat, astfel încât, atunci când s-a produs a doua prăbuşire, l-au protejat în mod evident.”

Parchetul din Roma a deschis o anchetă penală pentru ucidere din culpă și urmează să stabilească circumstanțele exacte în care a avut loc decesul. Eforturile de salvare au fost întrerupte temporar după ce o a doua secţiune a turnului, înalt de 29 de metri, a început să se prăbuşească din nou, „cărămizile căzând ca o ploaie şi creând un nor uriaş de praf”, relatează presa italiană.