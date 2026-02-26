INFRACȚIONALACTUALITATESUCEAVA

Suceava: Bărbat reținut de polițiști pentru că și-a sechestrat soția și fiica

de Vlad Bălănescu

O femeie de 41 de ani și fiica acesteia, de 19 ani, din comuna Mitocu Dragomirnei (Suceava), au trecut prin clipe grele, în noaptea de 28 spre 29 ianuarie 2026, când au fost lovite și lipsite de libertate chiar de către cel care ar fi trebuit să le protejeze.

Bărbatul de 40 de ani și-a lovit soția și fiica, după care le-a încuiat într-o încăpere, ca să se asigure că acestea nu vor putea cere ajutorul nimănui. A doua zi, cum au reușit să scape de sub cheie, mama și fiica au mers direct la poliție, povestind prin ce clipe de coșmar au trecut.

Suceava: Bărbat reținut de polițiști pentru că și-a sechestrat soția și fiica“După completarea materialului probator, desfășurarea unor activități investigative complexe și de cercetare penală, în cursul acestei zile, la ora 16:00, bărbatul de 40 de ani a fost citat la sediul Poliției Orașului Salcea, după efectuarea demersurilor procedurale legale fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal. Bărbatul a fost încarcerat într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă, urmând să fie prezentat procurorului de caz pentru dispunerea unor măsuri procesuale conforme. Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal, urmând ca la finalizarea acestora să se dispună procedural prin unitatea de parchet competentă”, a declarat comisarul șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava.

Polițiștii suceveni reamintesc opiniei publice că “prevenirea și combaterea violenței domestice este o prioritate a Poliției Române, orice faptă din spectrul acestei problematici fiind abordată cu maximă echidistanta, în scopul protejării victimei și tragerii la răspundere a celor care se fac vinovați de săvârșirea unor astfel de infracțiuni”.

