Suceava. Bărbat arestat pentru acuze de agresiune sexuală, trafic de minori și viol

Un bărbat de 44 de ani, din localitatea Rădăuți, județul Suceava, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile la solicitarea procurorilor DIICOT. Totul după ce a fost reținut pentru 24 de ore fiind pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de agresiunea sexuală săvârșită asupra unui minor, pornografie infantilă, trafic de minori, viol săvârșit asupra unui minor și determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori.

„Din probele administrate a reieșit faptul că, în perioada iunie 2026 – iulie 2026, la diferite date, profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-și exprima voința, dar și de starea de vădită vulnerabilitate a 4 victime minore, cu vârste cuprinse între 5 și 16 ani, i-a obligat la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de astfel de materiale, context în care a realizat, a deținut și stocat cu ajutorul telefonului mobil materiale pornografice cu minori”, conform DIICOT.

Sursa citată mai arată că, în același interval de timp, abuzând de poziția recunoscută de încredere sau de autoritate asupra a cinci victime minore, cu vârstele de 5, 7, 10, 15 și 16 ani, dar și de situația de vădită vulnerabilitate a acestora, familii dezorganizate și situație materială precară, acuzatul a întreținut acte sexuale cu acestea. „Cercetările au stabilit și faptul că, în luna iulie 2026, inculpatul, a determinat două persoane vătămate minore (cu vârstele de 5 și 7 ani), membre ale aceleași familii (frați), să comită între ei acte de natură sexuală. Totodată, acesta a înregistrat cu telefonul mobil acțiunile victimelor”, mai spun anchetatorii.

Actele de urmărire penală relevat faptul că, pe parcursul lunii iunie 2026, în mod repetat, a atins-o cu mâinile în zonele intime o persoană vătămată, în vârstă de 8 ani. La percheziția efectuată la domiciliul suspectului din Rădăuți au fost găsite și ridicate dispozitive de stocare a datelor.