Suceava. Autoturisme confiscate după organizarea unor tombole ilegale

Două autoturisme în valoare de aproximativ 21.000 de euro au fost confiscate de anchetatorii din Suceava în cauze penale deschise după organizarea unor tombole ilegale. „Din cercetări a reieșit că, în perioada 9 – 26 aprilie 2026, doi bărbați, din comunele Mălini și Slatina, județul Suceava, folosindu-se de conturi create pe o rețea de socializare, ar fi organizat activități de jocuri de noroc, de tip tombole, fără licență sau autorizație emisă de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc”, anunță IPJ Suceava.

Pe 23 aprilie unul dintre suspecți ar fi organizat și postat pe o rețea de socializare, o tombolă ilegală, la care ar fi participat 310 participanți, mare parte din comuna Mălini, județul Suceava. Aceștia au achitat 200 de lei/bilet, „Marele premiu” fiind un autoturism tip SUV. Pe 26 aprilie celălalt bărbat ar fi organizat și postat pe aceeași rețea de socializare o altă tombolă ilegală, la care ar fi participat 170 de persoane, mare parte din comuna Slatina, județul Suceava. În acest caz prețul unui bilet a fost de 150 de lei, premiul fiind un autoturism.

Pentru dovedirea activității infracționale pe 20 mai au fost puse în executare 4 mandate de percheziție domiciliară emise de către Judecătoria Fălticeni, în dosarul penal aflat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni. „În urma perchezițiilor domiciliare, au fost ridicate mai multe bunuri cu valoare probatorie în cauză, respectiv înscrisuri, telefoane mobile cu cartele sim, precum și cele două autoturisme, pentru care s-ar fi organizat tombolele ilegale, cu valoare totală de aproximativ 21.000 de euro”, mai arată sursa citată. Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, urmând a se stabili activităţile procedurale viitoare ce se impun în vederea soluţionării cauzei și tragerii la răspundere a persoanelor vinovate.

