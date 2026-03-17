Suceava. Autoturism distrus de flăcări în Sadova

Un autoturism a ars complet, marți, 17 martie, în localitatea Sadova, județul Suceava, după ce a fost cuprins de flăcări.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Secției de Pompieri Câmpulung Moldovenesc, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

În momentul sosirii echipajului, flăcările se manifestau generalizat la nivelul autoturismului.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

În urma incendiului, autoturismul a fost distrus în totalitate, inclusiv bunurile aflate în interior.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost de natură electrică.

Denisa POPA

FOTO: ISU Suceava