Suceava. Autoturism căzut în Râul Sadău. Un tânăr a ajuns la spital

Un tânăr în vârstă de 23 de ani a ajuns la spital după ce autoturismul pe care îl conducea a ieșit de pe carosabil și a plonjat într-un râu, joi, 22 aprilie, în zona satului Sadău, comuna Brodina.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus, cu o autospecială de stingere echipată cu modul de descarcerare, precum și un echipaj SMURD B2. Intervenția a fost sprijinită și de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

În accident a fost implicat doar conducătorul autoturismului. Acesta a fost găsit conștient și cooperant, însă încarcerat în vehicul. Pompierii au intervenit pentru extragerea sa în siguranță, ulterior fiind preluat de echipajul medical.

După acordarea primului ajutor la fața locului, tânărul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite.

