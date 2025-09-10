O autobasculantă încărcată cu pietriș s-a răsturnat în această dimineață, 10 septembrie, în Pasul Mestecăniș, pe raza localității Valea Putnei.

La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială de stingere dotată cu accesorii pentru descarcerare, precum și un echipaj SMURD.

Șoferul, singurul ocupant al vehiculului, a fost preluat de paramedici pentru acordarea primului ajutor medical. Bărbatul era conștient și cooperant în momentul intervenției și urmează să fie transportat la Centrul de Primiri Urgențe Câmpulung Moldovenesc, unde va fi supus unor investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

