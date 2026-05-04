ACTUALITATESUCEAVA

Suceava. Amenzi de 100 000 de lei după controale la balastiere și exploatări de agregate minerale

de Popa Denisa

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au desfășurat o acțiune de verificare a activităților de exploatare a agregatelor minerale, vizând în special balastierele și exploatările din albiile râurilor. În urma controalelor, au fost aplicate șase sancțiuni contravenționale în valoare totală de 100 000 de lei.

Acțiunea a fost organizată în perioada 28-30 aprilie, de lucrătorii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Suceava.

La verificări au participat și reprezentanți ai Administrației Bazinale de Apă Siret – I.B.A. Bacău, Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava, Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava, precum și un expert din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.

Totodată, în cadrul acțiunii au fost analizate și mai multe petiții aflate deja în lucru la nivelul inspectoratului.

În total, au fost verificați nouă agenți economici care desfășoară activități în domeniul exploatării agregatelor minerale. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate șase contravenții pentru încălcarea prevederilor legii.

Controalele au vizat în special perimetrele de exploatare din albiile râurilor Moldova, Suceava și Suha, dar și exploatările din terase, amenajările piscicole și iazurile.

„In cazul unui agent economic, verificările vor fi finalizate de reprezentanții Garzii Naționale de Mediu și cei din cadrul A.N.R.M.P.S.G.D.C., urmând a fi luate măsurile legale, in funcție de rezultatul verificarilor și documentația ce va fi depusă de către agentul economic”, au declarat reprezentanții IPJ Suceava.

Foto: IPJ Suceava

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Muniție din Al Doilea Război Mondial descoperită în curtea unui bărbat din Țibucani
Tânăr rămas fără permis la doar 5 zile după ce l-a obținut. Altul zbura cu 171 km/h prin Neamț
