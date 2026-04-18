ACTUALITATESOCIALSUCEAVA

Suceava. Acțiune BLOCADA la Vama: 16 polițiști -109 legitimați, 36 de amenzi în sumă de 14.000 de lei

de Croitoru Angela

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc au organizat o acțiune Blocada în comuna Vama, județul Suceava, vineri, 17 aprilie.

„Acțiunea a fost structurată pe două componente și intervale orare diferite. Astfel, în intervalul orar 07:00-09:00 s-a acționat pentru legitimarea persoanelor, identificarea persoanelor străine de localitate și stabilirea implicării acestora in eventuale activități ilicite, activități pe linie de evidență a persoanelor și legalitatea domicilierii, în special in cătunele periferice. În acest context au fost puse in executare și două mandate de aducere, fiind dispusă măsura controlului judiciar față de doi bărbați implicați într-un scandal in data de 05.04.2026 pe raza comunei Vama, sat Strâmtura. În partea a doua a acțiunii,care s-a desfășurat în intervalul orar 14:00-16:00, s-au desfășurat activități pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, testarea șoferilor pentru consumul de alcool și substanțe interzise. La activități au participat 16 polițiști (10 polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală 14 Vama, 4 polițiști din cadrul Compartimentului Rutier Câmpulung Moldovenesc și 2 polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc)”, informează comisar șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava.

Rezultate: 36 de amenzi, 48 testări alcool, 3 certificate înmatriculare retrase

Pe parcursul BLOCADEI:

– 109 persoane au fost legitimate, 6 dintre acestea fiind conduse la sediul poliției pentru desfășurarea unor activități procedurale specifice;

– 102 autoturisme verificate și 10 societăți comerciale au fost controlate;

– 36 de sancțiuni contravenționale aplicate în valoare de 14.000 lei;

– 48 de testări cu aparatele de identificare a consumului de alcool și substanțe interzise

– 3 certificate de înmatriculare retrase.

„Astfel de acțiuni punctuale vor fi desfășurate și in perioada următoare scopul fiind creșterea gradului de siguranță publică în mediul stradal, creșterea gradului de siguranță rutieră și descurajarea proactivă a oricăror comportamente de tip ilicit și antisocial”, a conchis sursa citată.

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
