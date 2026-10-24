Suceava. Acoperișul casei și o anexă, distruse într-un incendiu. Focul a pornit din camera tehnică

Un incendiu izbucnit în seara zilei de 23 octombrie, la o gospodărie din localitatea Frumosu, județul Suceava, a distrus acoperișul casei și o construcție anexă, pe o suprafață totală de aproximativ 250 de metri pătrați. Pompierii au reușit să salveze restul locuinței și să împiedice extinderea flăcărilor.

Alarma s-a dat la ora 18:31, iar la fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Câmpulung Moldovenesc, împreună cu echipele serviciilor voluntare pentru situații de urgență din Frumosu, Vama și Vatra Moldoviței. La intervenție au participat șase autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră acoperișul casei, cu parter și mansardă, precum și o anexă în care se aflau o bucătărie de vară, un garaj, camera tehnică și o magazie. Exista riscul ca incendiul să se extindă la întreaga locuință.

Pe lângă acoperiș și anexă, au fost afectate elemente de tâmplărie, tavane, pereți, aparatură electronică și electrocasnică, centrala termică și alte bunuri.

Potrivit pompierilor, incendiul ar fi izbucnit din camera tehnică, cel mai probabil din cauza efectului termic al curentului electric generat de un cablu defect. Focul a fost lichidat la ora 21:10. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

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Foto: ISU Suceava