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Suceava. Accident soldat cu decesul unui motociclist

de Sofronia Gabi

Un accident de circulație soldat cu decesului unui motociclist de 23 de ani, a avut loc pe 5 august în localitatea Plopeni din județul Suceava. „Din primele verificări, s-a constatat că un tânăr de 20 de ani din localitatea Plopeni, oraș Salcea, județul Suceava a condus autoturismul pe strada Cuza Vodă din municipiul Suceava, din direcția Salcea către cartier Burdujeni, a efectuat viraj stânga fără a se asigura suficient la schimbarea direcției de mers, moment în care a intrat în impact cu motocicleta condusă de către un bărbat de 23 ani din municipiul Suceava, care se deplasa pe aceeași direcție și era in depășirea mai multor vehicule”, anunță ISU Suceava.

În urma impactului violent motociclistul a fost rănit grav fiind transportat la spital. „Din păcate, in jurul orei 21:30, Spitalul Județean Suceava a informat IPJ Suceava cu privire la decesul motociclistului. Acesta nu a putut fi testat la momentul accidentului cu aparatul etilotest, însă i-au fost recoltate probe biologice de sânge”, mai arată sursa citată.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Verificările ulterioare au stabilit că victima nu avea permis de conducere corespunzător categoriei, iar motocicleta era neînmatriculată, având  montat un număr fals. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal cu acuze de comitere a  infracțiunilor de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea in circulație a unui vehicul neînmatriculat sau cu număr fals.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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