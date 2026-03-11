Suceava. Accident pe E 85, trei persoane au fost rănite

Un accident de circulație soldat cu trei victime a avut loc în urmă cu puțin timp în localitatea Grănicești din județul Suceava. În urma impactului dintre un autoturism și un autotren trei persoane au fost rănite. Au intervenit pompierii militari cu o autospecială cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, plus Serviciul de Ambulanță Județean. „În eveniment au fost implicate trei persoane adulte, neîncarcerate, conștiente și cooperante. Două dintre acestea au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate”, anunță ISU Suceava.

Din informațiile furnizate de Ambulanța Suceava una dintre victime, o femeie de 25 de ani, este însărcinată. Aceasta este policontuzionată, dar stabilă hemodinamic și respirator.

FOTO ISU Suceava