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Suceava. Accident mortal la Sasca Nouă

de Sofronia Gabi

Un accident de circulație soldat cu decesul unei persoane a avut loc în noaptea de 4 spre 5 iulie, în localitatea Sasca Nouă din județul Suceava. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat în dispecerat înainte de ivirea zorilor. S-a anunțat că un biciclist a fost lovit de un autovehicul și este nevoie de sprijin medical de urgență. Chiar dacă s-a intervenit în scurt timp, victima nu a mai putut fi salvată, fiind declarat decesul.

Suceava. Accident mortal la Sasca Nouă

Accident în cursul nopții la Sasca Nouă (biciclist lovit de o dubiță). Echipajul SAJ tip C trimis la fața locului a găsit o victimă, bărbat, aproximagtiv 60 de ani politraumatizată, în stop cardio-respirator. Din păcate s-a constatat decesul”, anunță Serviciul Județean de Ambulanță Suceava. Polițiștii rutieri vor stabili cauzele și condițiile care au dus la producerea tragediei.

FOTO SAJ Suceava

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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