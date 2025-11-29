Suceava. Accident mortal între o autoutilitară și un autoturism

Un bărbat și-a pierdut viața într-o coliziune între o autoutilitară și un autoturism, petrecută pe raza localității Molid, județul Suceava. Impactul a fost atât de puternic încât a fost nevoie de intervenția pompierilor militari pentru descarcerarea victimei.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la fața locului au fost trimiși pompierii cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. În autoutilitară se aflau două persoane, dintre care un bărbat, conștient și cooperant, a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat ulterior la spital pentru investigații suplimentare.

În autoturism se afla o singură persoană, un bărbat, care a rămas încarcerat și în stare de inconștiență.

„Pompierii militari au extras-o și au predat-o echipajelor medicale și paramedicale, care au început imediat să aplice manevre de resuscitare. Din nefericire, ulterior, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, victima a fost declarată decedată”, au declarat reprezentanții ISU Suceava.

Poliția efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările exacte ale accidentului.

Foto: ISU Suceava