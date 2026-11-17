Un accident de circulație soldat cu distrugerea a două vehicule care au ars ca o torță a avut loc pe 16 noiembrie, în localitatea Poiana din comuna Zvoriștea. Pompierii militari au fost anunțați de impact în urma căruia nu au existat victime, dar a izbucnit un incendiu care a cuprins ambele mașini.

„O autoutilitară și un autoturism au intrat în coliziune, fără să rezulte victime. La scurt timp după producerea evenimentului rutier, a izbucnit un incendiu care a cuprins cele două autovehicule”, anunță ISU Suceava. A intervenit o autospecială de stingere, o autospecială dotată cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD din cadrul ISU Suceava. Salvatorii au localizat și lichidat incendiul în limitele găsite, cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor fiind un scurtcircuit electric.

FOTO – VIDEO ISU Suceava