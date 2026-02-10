Infracţional SuceavaACTUALITATEINFRACȚIONAL

Suceava: Accident la Poiana Stampei, între un autotren și un autoturism – trei persoane au fost rănite

de Sofronia Gabi

Un eveniment rutier soldat cu rănirea a trei persoane, dintre care două au rămas încarcerate, a avut loc pe 10 februarie pe DN 17, în localitatea Poiana Stampei din județul Suceava. Din primele informații impactul a avut loc între un autotren și un autoturism. Conducătorul autotrenului nu a necesitat îngrijiri medicale. În autoturism se aflau trei persoane, dintre care două au rămas încarcerate. Au intervenit pompierii militari dorneni, cu două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. Forțele medicale au fost suplimentate cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava și un echipaj SMURD de la Punctul de Lucru Prundu Bârgăului, din cadrul ISU Bistrița-Năsăud.

Suceava: Accident la Poiana Stampei, între un autotren și un autoturism – trei persoane au fost rănite

Cele două persoane încarcerate au fost extrase de către salvatori cu ajutorul accesoriilor specifice. Toți cei trei ocupanți ai autoturismului au fost preluați de către cadrele medicale și paramedicale pentru acordarea primului ajutor. Victimele (bărbați) sunt conștiente și cooperante, dar cu diferite traumatisme în urma accidentului rutier”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava. Toate victimele au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

FOTO ISU Suceava

Suceava: Accident la Poiana Stampei, între un autotren și un autoturism – trei persoane au fost rănite

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Foto. Formare profesională la standarde internaționale la Școala Națională de Poliție Penitenciară „Constantin Brâncoveanu”
Articolul următor
In memoriam Părintele Iustin Pârvu – Prăznuirea zilei sale de naștere

Ultima ora

Sănătate Neamţ

Sprijin aero pentru salvarea unui bebeluș

Un copil de trei luni aflat în suferință din...
Infracțional Neamț

Accident la Săbăoani – o persoană a fost rănită

Un eveniment rutier soldat cu rănirea unei persoane a...
Stiri fierbinti

Video-foto. Iași. Accident mortal la Ciortești, pe DN 24. Circulația rutieră este îngreunată

Accident deosebit de grav pe Drumul Național 24, la...
ACTUALITATE

In memoriam Părintele Iustin Pârvu – Prăznuirea zilei sale de naștere

Până în 2013, ziua de 10 februarie era o...
ADMINISTRAȚIE

Foto. Formare profesională la standarde internaționale la Școala Națională de Poliție Penitenciară „Constantin Brâncoveanu”

Școala Națională de Poliție Penitenciară „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale