Suceava: Accident la Poiana Stampei, între un autotren și un autoturism – trei persoane au fost rănite

Un eveniment rutier soldat cu rănirea a trei persoane, dintre care două au rămas încarcerate, a avut loc pe 10 februarie pe DN 17, în localitatea Poiana Stampei din județul Suceava. Din primele informații impactul a avut loc între un autotren și un autoturism. Conducătorul autotrenului nu a necesitat îngrijiri medicale. În autoturism se aflau trei persoane, dintre care două au rămas încarcerate. Au intervenit pompierii militari dorneni, cu două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. Forțele medicale au fost suplimentate cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava și un echipaj SMURD de la Punctul de Lucru Prundu Bârgăului, din cadrul ISU Bistrița-Năsăud.

„Cele două persoane încarcerate au fost extrase de către salvatori cu ajutorul accesoriilor specifice. Toți cei trei ocupanți ai autoturismului au fost preluați de către cadrele medicale și paramedicale pentru acordarea primului ajutor. Victimele (bărbați) sunt conștiente și cooperante, dar cu diferite traumatisme în urma accidentului rutier”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava. Toate victimele au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

FOTO ISU Suceava