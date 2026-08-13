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Suceava. Accident în Poiana Stampei. Un bărbat a rămas încarcerat

de Popa Denisa

Un accident în care au fost implicate două autoturisme s-a produs în această dimineață, 13 august,  pe raza localității Poiana Stampei. Evenimentul a fost anunțat prin apel la 112 la ora 05:21.

La locul accidentului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.

În urma impactului, un bărbat a rămas încarcerat în unul dintre autoturisme. Salvatorii au intervenit pentru extragerea acestuia.

Victima era conștientă și cooperantă. După ce a primit primul ajutor medical, bărbatul a fost transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Poliția continuă cercetările și urmează să stabilească cum s-a produs accidentul.

Foto: ISU Suceava

 

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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