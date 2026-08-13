Suceava. Accident în Poiana Stampei. Un bărbat a rămas încarcerat

Un accident în care au fost implicate două autoturisme s-a produs în această dimineață, 13 august, pe raza localității Poiana Stampei. Evenimentul a fost anunțat prin apel la 112 la ora 05:21.
La locul accidentului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.
În urma impactului, un bărbat a rămas încarcerat în unul dintre autoturisme. Salvatorii au intervenit pentru extragerea acestuia.
Victima era conștientă și cooperantă. După ce a primit primul ajutor medical, bărbatul a fost transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.
Poliția continuă cercetările și urmează să stabilească cum s-a produs accidentul.
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Foto: ISU Suceava